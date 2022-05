Ultime Notizie – Ucraina | Conte | “Parlare con tutti | anche con Putin”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 maggio 2022) “Lo abbiamo detto sin dall’inizio: no al riarmo, no escalation militare ma escalation diplomatica. Bisogna concentraregli sforzi,con tutte le parti in guerra, quindiconperché altrimenti non possiamo impostare un negoziato di pace”. Così il leader del M5S Giuseppe, parlando a Ciampino durante un punto stampa. “Vedo che adessoquanti stanno convergendo su questa posizione dopo atteggiamenti iniziali che secondo noi non erano quelli corretti. Dobbiamo proseguire, non ci possiamo fermare di fronte alle prime difficoltà. Occorre la massima determinazione da parte dell’Italia, della Ue e della comunità internazionale intera”, insiste l’ex premier. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione