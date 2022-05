Uccisa e fatta a pezzi | era morta da mesi | il corpo sigillato nella vasca

(Di venerdì 27 maggio 2022) Potrebbe essere avvenuto almeno duefa l'omicidio di Lucia Cipriano, la donna di 84 anni ritrovatasuada bagno a Melzo, in provincia di Milano. Per il delitto è stata fermata la figlia maggiore...

In un secondo momento la figlia l'avrebbe fatta a pezzi con una sega. Per nascondere l'odore la donna avrebbe riempito la casa con profumatori d'ambienti e lasciando le finestre aperte. Ieri il ritrovamento del corpo fatto a pezzi, in un lago di sangue nella vasca di bagno. Nella notte la rapida svolta dell'inchiesta, con un fermo per omicidio volontario, vilipendio e occultamento