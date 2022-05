Stranger Things 4: oggi e domani in Duomo experience a tema anni '80 (Di venerdì 27 maggio 2022) Ieri 7000 persone all'anteprima esclusiva del 1° episodio di Stranger Things 4, oggi e domani in Duomo l'experience Stranger Duomo a tema anni '80. Ieri, giovedì 26 maggio, 7000 fan si sono riuniti in Piazza Duomo a Milano per la proiezione in anteprima esclusiva del primo episodio del volume 1 dell'attesissima quarta stagione di Stranger Things, disponibile da oggi solo su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (il Volume 2 dal 1° luglio). Prima della proiezione, uno straordinario varco spazio-temporale si è aperto sulla facciata dello storico Palazzo Carminati: uno scenografico spettacolo di luci ha permesso ai fan di immergersi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022) Ieri 7000 persone all'anteprima esclusiva del 1° episodio di4,inl''80. Ieri, giovedì 26 maggio, 7000 fan si sono riuniti in Piazzaa Milano per la proiezione in anteprima esclusiva del primo episodio del volume 1 dell'attesissima quarta stagione di, disponibile dasolo su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (il Volume 2 dal 1° luglio). Prima della proiezione, uno straordinario varco spazio-temporale si è aperto sulla facciata dello storico Palazzo Carminati: uno scenografico spettacolo di luci ha permesso ai fan di immergersi ...

