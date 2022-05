Startup, con EsGeo intelligenza artificiale per imprese più responsive e competitive (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Labitalia) - Due tonnellate di emissioni di CO2 per ogni milione di fatturato sono tante per una banca? E per una fabbrica di prodotti alimentari con pari fatturato? E quindici ore di formazione in media l'anno per un addetto di un supermercato sono sufficienti? E se si tratta di un istituto finanziario con pari fatturato? O, ancora, una cartiera come può reimmettere nel processo produttivo senza disperderla l'acqua che utilizza o trovare un punto di equilibrio tra il proprio approvvigionamento energetico e la quantità di CO2 che produce? Per valutare correttamente i fattori Esg, ovvero per misurare, gestire e pianificare gli impatti sull'ambiente, la società e la governance e capire, con l'obiettivo di migliorare la competitività, se un'azienda o la relativa catena di fornitori siano sostenibili o meno, la Startup innovativa tutta italiana ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Labitalia) - Due tonnellate di emissioni di CO2 per ogni milione di fatturato sono tante per una banca? E per una fabbrica di prodotti alimentari con pari fatturato? E quindici ore di formazione in media l'anno per un addetto di un supermercato sono sufficienti? E se si tratta di un istituto finanziario con pari fatturato? O, ancora, una cartiera come può reimmettere nel processo produttivo senza disperderla l'acqua che utilizza o trovare un punto di equilibrio tra il proprio approvvigionamento energetico e la quantità di CO2 che produce? Per valutare correttamente i fattori Esg, ovvero per misurare, gestire e pianificare gli impatti sull'ambiente, la società e la governance e capire, con l'obiettivo di migliorare la competitività, se un'azienda o la relativa catena di fornitori siano sostenibili o meno, lainnovativa tutta italiana ...

