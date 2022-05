Nettuno | le mogli ingelosite chiamano i Carabinieri e fanno chiudere il centro a luci rosse

Advertising

infoitinterno : Nettuno: centro massaggi a “luci rosse” chiude grazie all’indagine di mogli sospettose - antoniettaleli : RT @MediasetTgcom24: Nettuno (Roma), mogli tradite fanno chiudere un centro massaggi 'a luci rosse': arrestata la titolare #roma #nettuno… - Zetaricordi : A Nettuno le mogli dei clienti hanno fatto chiudere il centro massaggi cinese e arrestare la titolare. La chiamavan… - globalistIT : - TuttoSuRoma : Nettuno (#Roma), mogli tradite fanno chiudere un centro massaggi 'a luci rosse': arrestata la titolare -

Un centro benessere che nascondeva attività a luci rosse. La scoperta dei carabinieri di, che hanno provveduto a sequestrare il negozio, è scaturita dalla segnalazione di alcunedei clienti ingelosite dalla continua frequentazione del luogo. Un episodio che sembra quasi ...Il centro massaggi cinese a luci rosse disgominato grazie alle segnalazioni delletradite Una storia incredibile da, quasi da film. Come riporta tgcom24.mediaset.it, le...Altro che trattamenti terapeutici e massaggi shiatsu. A denunciare quanto accadeva in un centro estetico di Nettuno sono state soprattutto le mogli e le compagne degli uomini della cittadina sul ...Per settimane le donne hanno indagato sulle uscite dei mariti, insospettite da volantini e annunci espliciti. La copertura del centro benessere è stata scoperta dai carabinieri: uno di loro si è finto ...