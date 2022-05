Nations League 2022/2023, il calendario completo: programma, date e orari (Di venerdì 27 maggio 2022) Il calendario completo della Nations League 2022/2023. La stagione 2022 non è ancora finita e le squadre europee, in attesa che dal 2024 vi si aggiungano anche quelle sudamericane, sono pronte a dare il via a questa nuova edizione della competizione. I campioni in carica della Francia sono nel Gruppo 1, insieme a Austria, Croazia e Danimarca. L’Italia campione d’Europa ma non qualificata per i Mondiali è invece in quello che è sicuramente il Gruppo più complicato, con Inghilterra, Germania e Ungheria, ovvero il numero 3. Ecco di seguito il programma di tutte le gare di questa edizione, con tutte e 4 le leghe: A,B,C e D. GIORNATA 1 Mercoledì 1 giugno Ore 18:00 Polonia-Galles Giovedì 2 giugno Ore 18:00 Bulgaria-Macedonia del Nord Ore 18:00 ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Ildella. La stagionenon è ancora finita e le squadre europee, in attesa che dal 2024 vi si aggiungano anche quelle sudamericane, sono pronte a dare il via a questa nuova edizione della competizione. I campioni in carica della Francia sono nel Gruppo 1, insieme a Austria, Croazia e Danimarca. L’Italia campione d’Europa ma non qualificata per i Mondiali è invece in quello che è sicuramente il Gruppo più complicato, con Inghilterra, Germania e Ungheria, ovvero il numero 3. Ecco di seguito ildi tutte le gare di questa edizione, con tutte e 4 le leghe: A,B,C e D. GIORNATA 1 Mercoledì 1 giugno Ore 18:00 Polonia-Galles Giovedì 2 giugno Ore 18:00 Bulgaria-Macedonia del Nord Ore 18:00 ...

Advertising

enrick81 : @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @1vs100tw @Ilfanaleof @misterf_tweets @IntornoTv @CIAfra73… - Deiana_Luca9 : RT @SkySport: Convocati Italia, Mancini chiama altri 8 giocatori per Argentina e Nations League #SkySport #Italia #Nazionale #NationsLeague… - SkySport : Convocati Italia, Mancini chiama altri 8 giocatori per Argentina e Nations League #SkySport #Italia #Nazionale… - paoloangeloRF : Convocati Italia, Mancini ne chiama altri 8 - CalciohellasIt : Hellas Verona, prima convocazione per Cancellieri dagli @Azzurri -