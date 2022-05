LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: Leclerc davanti a Perez, risultati FP1. Alle 17.00 la seconda sessione (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 Charles Leclerc Ferrari1:14.531 4 2 Sergio Perez Red Bull Racing+0.039 43 Carlos SAINZ Ferrari+0.070 4 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.181 4 5 Lando NORRIS McLaren+0.525 4 6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.552 4 7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.626 4 8 George RUSSELL Mercedes+0.680 5 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.856 3 10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.968 5 11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.005 3 12 Lance STROLL Aston Martin+1.008 4 13 Fernando ALONSO Alpine+1.218 2 14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.275 4 15 Alexander ALBON Williams+1.579 4 16 Esteban OCON Alpine+1.784 3 17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.886 3 18 Nicholas LATIFI Williams+3.183 3 19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.105 1 20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 15.01 Il turno si chiude senza scossoni. ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 CharlesFerrari1:14.531 4 2 SergioRed Bull Racing+0.039 43 Carlos SAINZ Ferrari+0.070 4 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.181 4 5 Lando NORRIS McLaren+0.525 4 6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.552 4 7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.626 4 8 George RUSSELL Mercedes+0.680 5 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.856 3 10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.968 5 11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.005 3 12 Lance STROLL Aston Martin+1.008 4 13 Fernando ALONSO Alpine+1.218 2 14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.275 4 15 Alexander ALBON Williams+1.579 4 16 Esteban OCON Alpine+1.784 3 17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.886 3 18 Nicholas LATIFI Williams+3.183 3 19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.105 1 20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 15.01 Il turno si chiude senza scossoni. ...

SkySportF1 : F1, gli orari del GP di Monaco a Montecarlo. Alle 10.30 conferenza in live streaming #SkyMotori #F1 #Formula1… - motorboxcom : #F1 I tempi finali delle FP1 del #MonacoGP : #Leclerc chiude primo. Il commento live da Montecarlo:… - zazoomblog : LIVE F1 GP Monaco 2022 in DIRETTA: Norris al comando su Gasly e Russell tornano in azione le Ferrari - #Monaco… - News24_it : Monaco F1, LIVE in corso le libere 1. Leclerc sfreccia in testa - La Gazzetta dello Sport - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ? Lungo Verstappen a Monte Carlo ?? Ferrari davanti a tutti (-10' #FP1) LIVE ? -