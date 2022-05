Il Napoli forte su Deulofeu. Ipotesi di scambio Luis Alberto-Politano. Spunta un big per il centrocampo (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Napoli interessato a Gerard Deulofeu. Giuntoli tiene viva l’Ipotesi Luis Alberto. Dall’Inghilterra Spunta Matic. Gerard Deulofeu è il nome caldo in ottica Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, gli azzurri dopo l’annuncio di Olivera e il riscatto di Anguissa hanno messo nel mirino il calciatore dell’Udinese. “La grande stagione di Gerard Deulofeu a Udine non è passata inosservata. Il Napoli ha puntato con forza lo spagnolo, anima e leader dei friulani. I 13 gol in campionato e i 5 assist sono un biglietto da visita che sancisce la sua migliore annata in carriera”. Alfredo Pedullà ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “Gerard Deulofeu, ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 27 maggio 2022) Ilinteressato a Gerard. Giuntoli tiene viva l’. Dall’InghilterraMatic. Gerardè il nome caldo in ottica. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, gli azzurri dopo l’annuncio di Olivera e il riscatto di Anguissa hanno messo nel mirino il calciatore dell’Udinese. “La grande stagione di Gerarda Udine non è passata inosservata. Ilha puntato con forza lo spagnolo, anima e leader dei friulani. I 13 gol in campionato e i 5 assist sono un biglietto da visita che sancisce la sua migliore annata in carriera”. Alfredo Pedullà ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “Gerard, ...

