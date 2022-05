Effetto legno senza dover tagliare gli alberi. Alcuni scienziati lo hanno fatto crescere laboratorio (Di venerdì 27 maggio 2022) Il simil-legno viene ottenuto da cellule di una pianta coltivate in un gel nutritivo regolato da due ormoni. Con una stampa 3D è possibile estrudere il gel in oggetti fatti e finiti. Un giorno ci stamperemo il tavolo?... Leggi su dday (Di venerdì 27 maggio 2022) Il simil-viene ottenuto da cellule di una pianta coltivate in un gel nutritivo regolato da due ormoni. Con una stampa 3D è possibile estrudere il gel in oggetti fatti e finiti. Un giorno ci stamperemo il tavolo?...

Advertising

redoneartelab : @usul75 Buon pomeriggio, il piano e' in legno massello a vista, non inglobato , e resine trasparenti effetto ghiacc… - ___westmoreland : @RobertoBurioni @marilovesgr33n Gres effetto legno probabilmente - MatteoLuccisano : @RobertoBurioni @marilovesgr33n ll famoso 'effetto legno' - 80AirasoR80 : @_Arimoon88 ???????????? io con le persone che già sono abbronzate prima di me ci litigo?????????? Sto weekend mi devo seccar… - PaoloNiccia : @francyfra197979 Correzione: sandali del dott. Scholl in legno di faggio con suola in gomma zigrinata ad effetto cu… -