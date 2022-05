Durante l’emergenza climatica non va sottovalutato il ruolo dell’educazione (Di venerdì 27 maggio 2022) Accogliendo un ricorso della Commissione europea nell’ambito di una procedura d’infrazione, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria, accertando il sistematico superamento – dal 2010 in poi – del valore limite di biossido d’azoto in tutte le zone in esame. E in particolare nelle città di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma, Genova e Catania. La Corte – come abbiamo spiegato qui – afferma che «l’oggettivo superamento del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto è di per sé sufficiente per ritenere l’Italia inadempiente all’obbligo previsto dalla direttiva», sottolineando che le giustificazioni addotte dal nostro Paese – quali le difficoltà strutturali legate ai fattori socio-economici, gli investimenti di grande portata da mettere in opera, la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 27 maggio 2022) Accogliendo un ricorso della Commissione europea nell’ambito di una procedura d’infrazione, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria, accertando il sistematico superamento – dal 2010 in poi – del valore limite di biossido d’azoto in tutte le zone in esame. E in particolare nelle città di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma, Genova e Catania. La Corte – come abbiamo spiegato qui – afferma che «l’oggettivo superamento del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto è di per sé sufficiente per ritenere l’Italia inadempiente all’obbligo previsto dalla direttiva», sottolineando che le giustificazioni addotte dal nostro Paese – quali le difficoltà strutturali legate ai fattori socio-economici, gli investimenti di grande portata da mettere in opera, la ...

