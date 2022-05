Camera: lunedì Montecitorio illuminato di rosso per giornata sclerosi multipla (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - La Camera dei deputati aderisce alla XIII giornata mondiale della sclerosi multipla, prevista per il 30 maggio. Per quella occasione, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore rosso, simbolo dell'iniziativa, dalle ore 20 di lunedì 30 all'una del giorno successivo. Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Ladei deputati aderisce alla XIIImondiale della, prevista per il 30 maggio. Per quella occasione, la facciata diviene illuminata dal colore, simbolo dell'iniziativa, dalle ore 20 di30 all'una del giorno successivo.

Advertising

TV7Benevento : Camera: lunedì Montecitorio illuminato di rosso per giornata sclerosi multipla - - carlodesdorides : RT @Enrico__Costa: Lunedì la Camera discuterà finalmente la legge “mai più bambini in carcere”. È dal 2019 che se ne parla senza che niente… - GraziaMontefal2 : RT @Enrico__Costa: Lunedì la Camera discuterà finalmente la legge “mai più bambini in carcere”. È dal 2019 che se ne parla senza che niente… - camcomroma : C'è ancora tempo per iscriversi al webinar gratuito 'Sito e SEO: opportunità e vantaggi' del progetto Eccellenze in… - rob_arci : RT @Enrico__Costa: Lunedì la Camera discuterà finalmente la legge “mai più bambini in carcere”. È dal 2019 che se ne parla senza che niente… -

Al via Settimana nazionale sclerosi multipla, lunedì monumenti in rosso E proprio lunedì 30 maggio Aism presenterà a Roma alla Camera dei deputati l'Agenda della Sm e patologie correlate 2025: proposte concrete in ambito di salute, inclusione, ricerca, informazione, ... Riforma Giustizia, Draghi pressa il Parlamento: 'Bisogna chiudere presto' 'Cinque No sono la scelta migliore', afferma la capogruppo alla Camera, Serracchiani, parlando dei referendum. Voterà sì a tutti e cinque i quesiti il ministro del Turismo Garavaglia che a Radio ... Adnkronos E proprio30 maggio Aism presenterà a Roma alladei deputati l'Agenda della Sm e patologie correlate 2025: proposte concrete in ambito di salute, inclusione, ricerca, informazione, ...'Cinque No sono la scelta migliore', afferma la capogruppo alla, Serracchiani, parlando dei referendum. Voterà sì a tutti e cinque i quesiti il ministro del Turismo Garavaglia che a Radio ... Al via Settimana nazionale sclerosi multipla, lunedì monumenti in rosso