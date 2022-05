Udinese, Cioffi ai saluti: “Sei mesi intensi, è stato bellissimo” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Sei mesi tutti di un fiato, la grande occasione. Lo scenario perfetto. Club organizzatissimo e con obiettivi chiari, Udine città di qualità umana e sociale in una terra che ho imparato a scoprire e amare: il Friuli. Sembra buffo, scontato, forse banale, ma sicuramente è spontaneo. Il mio grazie va a tutti, sì proprio tutti, dai vertici, il cuore la famiglia Pozzo, lo staff dirigenziale, tecnico, medico, i mitici magazzinieri, una tifoseria che ho percepito nuovamente felice orgogliosa e fiera dei veri protagonisti: i ragazzi. Saluto tutti con rammarico e puro affetto. È stato bello, anzi bellissimo“. Questo il messaggio affidato al Messaggero Veneto con cui Gabriele Cioffi saluta l’Udinese dopo essere subentrato a Luca Gotti. Cioffi, infatti, non rinnoverà con il club friulano e si ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) “Seitutti di un fiato, la grande occasione. Lo scenario perfetto. Club organizzatissimo e con obiettivi chiari, Udine città di qualità umana e sociale in una terra che ho imparato a scoprire e amare: il Friuli. Sembra buffo, scontato, forse banale, ma sicuramente è spontaneo. Il mio grazie va a tutti, sì proprio tutti, dai vertici, il cuore la famiglia Pozzo, lo staff dirigenziale, tecnico, medico, i mitici magazzinieri, una tifoseria che ho percepito nuovamente felice orgogliosa e fiera dei veri protagonisti: i ragazzi. Saluto tutti con rammarico e puro affetto. Èbello, anzi“. Questo il messaggio affidato al Messaggero Veneto con cui Gabrielesaluta l’dopo essere subentrato a Luca Gotti., infatti, non rinnoverà con il club friulano e si ...

