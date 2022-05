Torna il sole fino a sabato, poi il tempo peggiora (Di giovedì 26 maggio 2022) Giovedì 26 maggio: il bel tempo sembra Tornato a Bergamo e in provincia dopo qualche ora di temporali. Durerà? Risponde Simone Budelli del Centro meteo lombardo. ANALISI GENERALE Giovedì e venerdì tempo generalmente stabile a causa del rinforzo dell’alta pressione in quota, con temperature in aumento e tipicamente estive. sabato instabilità atmosferica in aumento a causa di un fronte freddo in discesa dall’Europa centrale, che sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature nel corso della giornata di domenica. Giovedì 26 maggio 2022 tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti sui rilievi, con rovesci o temporali sparsi in locale sconfinamento nel tardo pomeriggio sulle aree pedemontane. In serata ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 26 maggio 2022) Giovedì 26 maggio: il belsembrato a Bergamo e in provincia dopo qualche ora dirali. Durerà? Risponde Simone Budelli del Centro meteo lombardo. ANALISI GENERALE Giovedì e venerdìgeneralmente stabile a causa del rinforzo dell’alta pressione in quota, con temperature in aumento e tipicamente estive.instabilità atmosferica in aumento a causa di un fronte freddo in discesa dall’Europa centrale, che sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature nel corso della giornata di domenica. Giovedì 26 maggio 2022Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di annuvolamenti sui rilievi, con rovesci orali sparsi in locale sconfinamento nel tardo pomeriggio sulle aree pedemontane. In serata ...

