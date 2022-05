Soulé meglio di Neymar? “Gli appoggia le pa**e in testa”

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 26 maggio 2022) Un giocatore giovane ma su cui ci sono molte aspettative; stiamo parlando diche, per alcuni, è anche più forte di. Il prossimo anno la Juventus ha bisogno di un giocatore offensivo per rinforzare l’attacco a disposizione di Allegri; oltre a Dybala, i bianconeri non potranno contare su Bernardeschi, Morata (anche se per lo spagnolo sono possibili nuovi aggiornamenti) e forse anche Kean. La dirigenza, proprio per questo, deve portare a Torino almeno un paio di elementi che possano rinforzare la rosa anche se una soluzione potrebbe essere Matías, giovane talento di grandi prospettive. Instagram/LaPresseClasse 2003 nasce come esterno destro, per poter rientrare sul suo piede forte (il mancino), ma può ricoprire anche il ruolo di seconda punta o di trequartista e questo grazie ad una proprietà tecnica di primissimo ...