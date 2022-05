Advertising

MatteoLandi10 : #KIMI #Raikkonen #KimiRaikkonen #Nascar Un sogno che si avvera! Kimi torna alle corse ?? occhi puntati verso gli USA - imlenoryouknow : KIMI TORNA AI NASCAR NON CAPITE STO PIANGENDO URLANDO NON LO SO NEMMENO IO - P300it : #NASCAR | Cup Series: Kimi Raikkonen torna a correre a Watkins Glen dopo il suo addio alla F1. Guiderà la #91 di Tr… - chiadebas3 : Guardate come da agosto inizierò a seguire anche la Nascar solo per Kimi???? - imlenoryouknow : KIMI TORNA AI NASCAR NO VOI NON CAPITE IO STO PIANGENDO -

OA Sport

... ma anche per il ritiro diRaikkonen che, dopo 20 anni, ha deciso di salutare il Circus. L'ex ... Poi ho fatto lae anche alcuni test per Le Mans. Ora è una storia completamente diversa'.Ad Abu Dhabi, lo scorso 12 dicembre,Raikkonen ha scritto la parole fine alla sua lunghissima carriera in Formula 1, durata 20 anni ... Poi ho fatto lae anche alcuni test per Le Mans. Ora è ... NASCAR, Kimi Raikkonen debutta in Cup Series a Watking Glen It won't be Raikkonen's first rodeo in NASCAR, having driven in one Xfinity Series and one Truck Series race back in 2011 during his time away from F1. But it will be the first chance to see what kind ...The first driver for the new Trackhouse Racing “international” entry featuring talents from other racing disciplines has been confirmed, and it’s a big name: Kimi Raikkonen will ...