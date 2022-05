(Di giovedì 26 maggio 2022) La nuova entità, che include i veterani di RaceWard, è impegnata in un ambizioso progetto dall’alto budget. Nella città meneghina, negli ex studi di Mtv, ne abbiamo parlato con Marco Ponte

è una società francese creata nel 2019 che fa parte del gruppo Bigben. Forte di 14 studi di sviluppo con sedi in ... Nacon apre il primo studio di sviluppo in Italia La nuova entità, che include i veterani di RaceWard Studio, è impegnata in un ambizioso progetto dall'alto budget. Nella città ...