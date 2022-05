Milan | fumata nera nella trattativa con InvestCorp | i dettagli!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ilcerca nuovi acquirenti. Pur non essendo una notizia al momento, ciò che è una notizia è lo sviluppo con uno dei compratori interessato al club di via Aldo Rossi. Con un tweet di Mohammed Alardhi, presidente esecutivo del fondo, il fondo del Bahrein si è ufficialmente tirato fuori dalla corsa per l’acquisto del. We had discussions with Elliott about a potential investment in #AC. As can be the case with premium deals, a commercial agreement wasn’t reached, and we have mutually decided to end talks. We wish ACthe best for next season and beyond— ???? ????? ??????? (@MMAlardhi) May 26, 2022 “Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento sule come può accadere in trattative di questo genere, non abbiamo raggiunto un accordo ...