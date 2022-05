Johnny Depp al processo contro Amber Heard: “Pazzesco sentire le sue accuse di violenza. Mie ferite all’occhio? Mi colpì lei” (Di giovedì 26 maggio 2022) “È assurdo sentire le accuse atroci di violenza, violenza sessuale, che lei mi ha attribuito, di cui mi ha accusato. Non credo che a nessuno piaccia doversi aprire e dire la verità, ma ci sono momenti in cui si è semplicemente costretti a farlo perché la situazione è sfuggita al controllo”. È uno dei passaggi della deposizione dell’attore statunitense, Johnny Depp, al processo per diffamazione contro l’ex moglie. Davanti alla domanda su come si fosse procurato alcune ferite all’occhio apparse in una foto, l’attore ha detto di esser stato colpito dalla moglie ” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “È assurdoleatroci disessuale, che lei mi ha attribuito, di cui mi ha accusato. Non credo che a nessuno piaccia doversi aprire e dire la verità, ma ci sono momenti in cui si è semplicemente costretti a farlo perché la situazione è sfuggita alllo”. È uno dei passaggi della deposizione dell’attore statunitense,, alper diffamazionel’ex moglie. Davanti alla domanda su come si fosse procurato alcuneapparse in una foto, l’attore ha detto di esser stato colpito dalla moglie ” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Johnny Depp al processo contro Amber Heard: “Pazzesco sentire le sue accuse di violenza. Mie ferite all’occhio? Mi… - tomatz_ : il processo tra Johnny Depp e la psicopatica è diventa la mia serie prefe - diletta_ruffino : Quanto sei figo oggi Johnny Depp. La verità ti fa bello e Dior lo sa! #JohnnyDeppVsAmberHeard - mazzeoitnb : @onedblue tutto il mondo è a favore di Johnny Depp, ma per cosa? Perchè risulta più innocente? Perchè è stato viole… - mazzeoitnb : @onedblue Non ritendo AH una santa, non capisco la gente a favore di Johnny Depp. Non ci si può schierare con due p… -