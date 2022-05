Incendio sul set della fiction con Ambra manda a fuoco l' isola di Stromboli

Advertising

Perché è stato acceso unset nonostante la sceneggiatura non prevedesse scene di fuoco Tanto più in un'area protetta e in un giorno in cui soffiava un forte vento di scirocco. È questo l'interrogativo chiave a ...posto si sono portate automedica e ambulanza inviate dal 118. Ma per il 23enne non c'è stato ... causata da unscatenatosi a Campocavallo di Osimo. L'intervento della polizia ('esempio di ...Diverse case e un ristorante sono stati evacuati per via dell'incendio divampato sul set della fiction Rai sulla Protezione Civile. Per alcune case i danni sono stati piuttosto rilevanti ...LIPARI - È giunta, in mattinata, la precisazione della Rai in merito al coinvolgimento dell'azienda nella realizzazione della serie televisiva "Protezione ...