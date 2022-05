I cosmetici non indicano i componenti chimici: la Finanza ne sequestra migliaia in un noto franchising (Di giovedì 26 maggio 2022) PESARO - I prodotti cosmetici non hanno indicati gli ingredienti di composizione e sono, quindi, potenzialemnte pericolosi: la Finanza ne sequestra migliaia. Nei giorni scorsi, il Gruppo della Guardia ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 26 maggio 2022) PESARO - I prodottinon hanno indicati gli ingredienti di composizione e sono, quindi, potenzialemnte pericolosi: lane. Nei giorni scorsi, il Gruppo della Guardia ...

Advertising

We_Pesaro : RT @ilmetropolitan: Il Gruppo di #Pesaro, nell’ambito di un più ampio piano di intensificazione dei controlli del territorio, ha sottoposto… - stanamysmile : Abbiamo avuto intervistatori cosmetici che si ricordavano pure lo scambio di battute tra lui e Sissi sul “almeno tu… - ilmetropolitan : Il Gruppo di #Pesaro, nell’ambito di un più ampio piano di intensificazione dei controlli del territorio, ha sottop… - viverepesaro : Prodotti cosmetici non sicuri, maxi sequestro della Guardia di Finanza - vale37266062 : RT @cmqgloria: ora seriamente quei due non hanno messo storie oggi per il mesiversario quindi o gli speaker sono dei cosmetici pazzi o mali… -