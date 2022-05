Highlights Feralpisalò-Palermo 0-3, semifinale andata playoff Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di giovedì 26 maggio 2022) Gara molto intensa a Salò tra Feralpisalò e Palermo che termina con una vittoria ospite per 0-3. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, in una gara che il Palermo ha sempre controllato e con i padroni di casa che hanno sbagliato l’unica occasione che hanno avuto realmente per riaprire il match. Per la gara di ritorno adesso, i siciliani avranno un enorme vantaggio, che sarà quindi anche difese tra le proprie mura. Ecco gli Highlights del match. LA DIRETTA TESTUALE QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNO LE PAGELLE DEL MATCH LA CRONACA DELLA GARA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Gara molto intensa a Salò trache termina con una vittoria ospite per 0-3. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, in una gara che ilha sempre controllato e con i padroni di casa che hanno sbagliato l’unica occasione che hanno avuto realmente per riaprire il match. Per la gara di ritorno adesso, i siciliani avranno un enorme vantaggio, che sarà quindi anche difese tra le proprie mura. Ecco glidel match. LA DIRETTA TESTUALE QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNO LE PAGELLE DEL MATCH LA CRONACA DELLA GARA SportFace.

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO FeralpiSalò-Palermo 0-3: gli highlights della semifinale d’andata dei playoff - Mediagol : VIDEO FeralpiSalò-Palermo 0-3: gli highlights della semifinale d’andata dei playoff - infoitsport : Playoff serie C Feralpisalò-Palermo 0-3: gli highlights del match (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - dispetto79 : Feralpisalò-Palermo 0-3 | HIGHLIGHTS Andata semifinale Play Off 2021/22 - Zcfnews : Feralpisalò-Palermo 0-3 Andata semifinale Play Off 2021/22 HIGHLIGHTS - -