Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Costretti a combattere”. Cremlino: “Kiev accetti la situazione di fatto”. Fosse comuni a Lysychansk. Putin: “Più forti grazie alle sanzioni. Nessuno può fermarci” (Di giovedì 26 maggio 2022) Mattarella: «Serve pressione sulla Russia perché cessi le ostilità». Lugansk, la regione al 95% in mano ai russi. La Turchia minaccia di esprimersi contro l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Attesa per la telefonata Macron-Erdogan Leggi su lastampa (Di giovedì 26 maggio 2022) Mattarella: «Serve pressione sullaperché cessi le ostilità». Lugansk, la regione al 95% in mano ai russi. La Turchia minaccia di esprimersi contro l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Attesa per la telefonata Macron-Erdogan

Advertising

GiovaQuez : Castellina: 'Voi volete punire Putin o finire la guerra? Siete per gli ucraini o per distruggere Putin? Vengono sac… - MediasetTgcom24 : Kiev: 'La Russia ha rapito 230mila bambini ucraini' - GiovaQuez : Berlinguer: 'Come si agisce sulla Russia?' Borgonovo: 'Questa guerra per procura finisce quando gli Usa decidono ch… - DQuotidiana : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | 'La Russia sta diventando un po' più forte grazie alle sanzioni'. Lo ha detto il presidente russo Putin. 'Non c… - onafetss_ : RT @ufficiopatenti: Guerra o no, il fatto che solo la @Ukraine non abbia fatto i complimenti alla @mfa_russia per la conquista di Mariupol,… -