GdS – L’Inter rompe gli indugi e scopre le carte: inizia il percorso per portare Dybala a Milano (Di giovedì 26 maggio 2022) L’Inter prova a portare Paulo Dybala a Milano Potrebbe iniziare da oggi l’assalto decisivo delL’Inter per portare a Milano Paulo Dybala, liberatosi da parametro zero dalla Juventus. Il punto della situazione sul possibile arrivo dell’argentino nella Milano nerazzurra è fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Oggi il lento avvicinamento della Joya verso Milano vedrà un nuovo passettino in avanti: dopo tempo lo staff del giocatore riparlerà con L’Inter, che ha scelto proprio l’argentino per superare lo shock scudetto. Risentirsi dopo tempo serve a tutte le parti in commedia per fare il punto su una trattativa che, di fatto, non è ancora partita, ma in fondo è come se lo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)prova aPauloPotrebbere da oggi l’assalto decisivo delperPaulo, liberatosi da parametro zero dalla Juventus. Il punto della situazione sul possibile arrivo dell’argentino nellanerazzurra è fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Oggi il lento avvicinamento della Joya versovedrà un nuovo passettino in avanti: dopo tempo lo staff del giocatore riparlerà con, che ha scelto proprio l’argentino per superare lo shock scudetto. Risentirsi dopo tempo serve a tutte le parti in commedia per fare il punto su una trattativa che, di fatto, non è ancora partita, ma in fondo è come se lo ...

