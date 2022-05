Covid Ragusa, in calo i contagiati al virus Covid: i dati (Di giovedì 26 maggio 2022) Ragusa – Cala ogni giorno la curva dei contagi al coronavirus in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 26 maggio 2022.I positivi in totale sono 1860 di cui 1832 si trovano in isolamento domiciliare, 28 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria, Catania e Palermo.I guariti salgono a 91.249 mentre i morti sono fermi a 552.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 280.572 tamponi molecolari, 38.454 test sierologici, 856.339 test rapidi per un totale di 1.175.365. Covid: positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 34 Acate87 Chiaramonte Gulfi150 Comiso30 Giarratana99 Ispica349 Modica13 Monterosso116 Pozzallo551 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 26 maggio 2022)– Cala ogni giorno la curva dei contagi al coronain provincia di. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 26 maggio 2022.I positivi in totale sono 1860 di cui 1832 si trovano in isolamento domiciliare, 28 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria, Catania e Palermo.I guariti salgono a 91.249 mentre i morti sono fermi a 552.Ecco iaggiornati ad oggi dei test per il corona: 280.572 tamponi molecolari, 38.454 test sierologici, 856.339 test rapidi per un totale di 1.175.365.: positivinei 12 Comuni della provincia di34 Acate87 Chiaramonte Gulfi150 Comiso30 Giarratana99 Ispica349 Modica13 Monterosso116 Pozzallo551 ...

