Così dormire bene aiuta a dimenticare le cose negative (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo sappiamo tutti. Se abbiamo un sonno tormentato, oltre a sentirci meno riposati al risveglio, tendiamo ad amplificare i pensieri negativi a scapito di quelli che potrebbero darci il sorriso. Ma non si tratta solamente di una reazione psicologica. Ci sarebbero infatti meccanismi correlati al buon riposo, con le diverse fasi del sonno che si succedono con i ritmi fisiologici, in grado di favorire l’immagazzinamento da parte del cervello delle esperienze positive, cercando invece di eliminare quelle negative. È un meccanismo complesso, che in ogni caso la scienza inizia a comprendere come rivela una ricerca apparsa su Science, condotta da studiosi del Dipartimento di Neurologia dell’Università di Berna e dell’Ospedale Universitario della capitale elvetica. La chiave nel sonno REM Anche se diamo la sensazione di riposare tranquillamente, il sonno non è sempre uguale. Ci ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo sappiamo tutti. Se abbiamo un sonno tormentato, oltre a sentirci meno riposati al risveglio, tendiamo ad amplificare i pensieri negativi a scapito di quelli che potrebbero darci il sorriso. Ma non si tratta solamente di una reazione psicologica. Ci sarebbero infatti meccanismi correlati al buon riposo, con le diverse fasi del sonno che si succedono con i ritmi fisiologici, in grado di favorire l’immagazzinamento da parte del cervello delle esperienze positive, cercando invece di eliminare quelle. È un meccanismo complesso, che in ogni caso la scienza inizia a comprendere come rivela una ricerca apparsa su Science, condotta da studiosi del Dipartimento di Neurologia dell’Università di Berna e dell’Ospedale Universitario della capitale elvetica. La chiave nel sonno REM Anche se diamo la sensazione di riposare tranquillamente, il sonno non è sempre uguale. Ci ...

