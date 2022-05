Zeman: «Il Milan ha meritato lo scudetto, ma il Napoli deve rammaricarsi per l’occasione persa» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Zdenek Zeman. Parla del campionato di Serie A che si è appena concluso con la vittoria del Milan. «Vinto meritatamente dal Milan, perché chi fa più punti ha sempre ragione». Non pensa che l’Inter abbia buttato via lo scudetto nel recupero di Bologna? «Risultati come Bologna-Inter li hanno avuti anche Milan e Napoli. Penso che debba rammaricarsi più il Napoli che l’Inter per l’occasione persa. Era la squadra favorita. Di partite come quella che ha fatto l’Inter a Bologna il Napoli ne ha sbagliate tre, in casa e consecutivamente». Sulla Var: «Tendenzialmente dovrei essere contrario alla Var, perché a me piace un calcio più umano dove sbagliano sia i calciatori che gli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Zdenek. Parla del campionato di Serie A che si è appena concluso con la vittoria del. «Vinto meritatamente dal, perché chi fa più punti ha sempre ragione». Non pensa che l’Inter abbia buttato via lonel recupero di Bologna? «Risultati come Bologna-Inter li hanno avuti anche. Penso che debbapiù ilche l’Inter per. Era la squadra favorita. Di partite come quella che ha fatto l’Inter a Bologna ilne ha sbagliate tre, in casa e consecutivamente». Sulla Var: «Tendenzialmente dovrei essere contrario alla Var, perché a me piace un calcio più umano dove sbagliano sia i calciatori che gli ...

