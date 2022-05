Ufficiale la Xiaomi Mi Band 7: specifiche, prezzo e novità incluse (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella giornata di ieri, martedì 24 maggio, è stata lanciata in Cina la nuovissima Xiaomi Mi Band 7. L’azienda di Pechino l’ha presentato nel corso dell’evento in cui sono stati mostrati anche i nuovi smartphone Redmi Note 11T Pro e Pro+. Andiamo a conoscere insieme i principali dettagli tecnici della nuova smart-Band del marchio cinese. Questo fantastico braccialetto intelligente sfoggia un design identico al suo predecessore, è disponibile all’acquisto in ben sei colori ed i cinturini sono stati realizzati in TPU con trattamento antibatterico. La Xiaomi Mi Band 7 presenta un display Always-On più grande del 25% rispetto alla sesta generazione, il pannello AMOLED da 1,62 pollici (con risoluzione di 192 x 490 pixel), è di forma ovale e regala una densità di 326ppi e 500 nit di luminosità di picco. Il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella giornata di ieri, martedì 24 maggio, è stata lanciata in Cina la nuovissimaMi7. L’azienda di Pechino l’ha presentato nel corso dell’evento in cui sono stati mostrati anche i nuovi smartphone Redmi Note 11T Pro e Pro+. Andiamo a conoscere insieme i principali dettagli tecnici della nuova smart-del marchio cinese. Questo fantastico braccialetto intelligente sfoggia un design identico al suo predecessore, è disponibile all’acquisto in ben sei colori ed i cinturini sono stati realizzati in TPU con trattamento antibatterico. LaMi7 presenta un display Always-On più grande del 25% rispetto alla sesta generazione, il pannello AMOLED da 1,62 pollici (con risoluzione di 192 x 490 pixel), è di forma ovale e regala una densità di 326ppi e 500 nit di luminosità di picco. Il ...

Advertising

PierluigiAlbano : RT @xiaomiItalia: Oggi è il quarto compleanno di Xiaomi Italia ?? Grazie Xiaomi Fan per il vostro supporto continuo. Per festeggiare insiem… - infoitscienza : Xiaomi Smart Band 7 è ufficiale: cresce il display, l'autonomia e il prezzo - infoitscienza : Xiaomi Mi Band 7 ufficiale in Cina: schermo ancora più grande ma niente GPS - mobileworld_it : Xiaomi Mi Band 7 ufficiale in Cina: schermo ancora più grande ma niente GPS - zazoomblog : Xiaomi Smart Band 7 è ufficiale: cresce il display l’autonomia e il prezzo - #Xiaomi #Smart #ufficiale: #cresce -