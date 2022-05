Sonego-Sousa, Roland Garros 2022: programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lorenzo Sonego è pronto a cercare il ritorno al terzo turno del Roland Garros: per farlo, però, dovrà battere il portoghese Joao Sousa, portatore di ricordi di vario genere nella parabola agonistica del torinese, che ha esordito lasciando soli cinque giochi al tedesco Peter Gojowczyk. Il nativo di Guimaraes, infatti, fu l’avversario di Sonego quando quest’ultimo esordì al Foro Italico di Roma nel 2016. Fu battaglia vera sul campo 2, conclusa per 6-7(5) 6-3 7-5 a favore di Sousa. Il piemontese si prese la rivincita tre anni dopo, al primo turno del torneo su erba di Antalya (6-3 7-6(11) il punteggio) che poi andò anche a vincere. Il lusitano ha faticato molto all’esordio per battere, in cinque set, il portacolori di Cina Taipei (fuori dallo sport Taiwan), cui ha rimontato due volte un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lorenzoè pronto a cercare il ritorno al terzo turno del: per farlo, però, dovrà battere il portoghese Joao, portatore di ricordi di vario genere nella parabola agonistica del torinese, che ha esordito lasciando soli cinque giochi al tedesco Peter Gojowczyk. Il nativo di Guimaraes, infatti, fu l’avversario diquando quest’ultimo esordì al Foro Italico di Roma nel 2016. Fu battaglia vera sul campo 2, conclusa per 6-7(5) 6-3 7-5 a favore di. Il piemontese si prese la rivincita tre anni dopo, al primo turno del torneo su erba di Antalya (6-3 7-6(11) il punteggio) che poi andò anche a vincere. Il lusitano ha faticato molto all’esordio per battere, in cinque set, il portacolori di Cina Taipei (fuori dallo sport Taiwan), cui ha rimontato due volte un ...

