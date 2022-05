Mourinho in lacrime ' questa è storia ma scriviamone ancora' +

(Di mercoledì 25 maggio 2022) "Tante cose che passano nella mia testa allo stesso tempo. Sono stati undici mesi incredibili, e fare subito questo. Come ho detto ai ragazzi a Torino, avevamo fatto quello che dobbiamo fare. Oggi ...

Advertising

SkySport : Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ??… - Eurosport_IT : José Mourinho in lacrime dopo la vittoria della Conference League con la Roma: 'Abbiamo scritto la storia, voglio r… - fanpage : #RomaFeyenoord José #Mourinho scoppia in lacrime al triplice fischio finale. Poi arriva una conferma importante ch… - romaforever_it : Nelle lacrime di Mourinho il sapore del futuro - salvione : Nelle lacrime di Mourinho il sapore del futuro -

... ambito da Inter e Roma in Serie A dopo l'addio tra lealla Juventus. Dybala, classe '93 @...cerca un puntello di spessore in attacco e starebbe facendo leva per l'arrivo di Dybala a ...Ci sono anche la manita, le, la coppa baciata, Hegel, suo padre, sua moglie e i suoi figli, ... Tutte queste cose insieme sono José. Un turbine di emozioni e magari di contraddizioni, ...C’è un intero popolo che si è fidato di un miraggio. (Getty Images). I Friedkin, padre e figlio, sono uomini d’affari. di Fabrizio Roncone. Stiamo assistendo alla ridefinizione del significato di amor ...Difende la stoffa e si commuove quasi, quando vede il suo bandierone sventolare sul pullman accanto a José Mourinho. Il mister, dall’alto, si inchina al popolo romanista. Saluta, commosso da tanto ...