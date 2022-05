LDA, il padre se l’è proprio lasciato sfuggire: “Dopo Amici dorme con….” (Di mercoledì 25 maggio 2022) LDA sta avendo un successo indescrivibile con i suoi brani e Bandana ha scalato le classifiche sbaragliando la concorrenza. Gigi D’Alessio ha rivelato un dettaglio su Amici che ha sorpreso il pubblico. Luca D’Alessio anche se è arrivato ad un soffio dalla finale, non potendovi accedere, ha comunque vinto Amici. Già perché la sua fama è cresciuta a dismisura e la sua identità ora è ben definita. LDA e Gigi D’alessio-AltranotiziaLDA ha fatto un percorso davvero importante nel talent show di Maria che lo ha in primis cambiato e maturato ma ha anche dato la possibilità al giovane di farsi conoscere. Inizialmente il cantante ebbe qualche momento no che però è servito a strutturarlo e a raggiungere il risultato che tutti possiamo ammirare oggi. Suo padre ospite da Maurizio Costanzo ha rivelato l’ammirazione e la ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) LDA sta avendo un successo indescrivibile con i suoi brani e Bandana ha scalato le classifiche sbaragliando la concorrenza. Gigi D’Alessio ha rivelato un dettaglio suche ha sorpreso il pubblico. Luca D’Alessio anche se è arrivato ad un soffio dalla finale, non potendovi accedere, ha comunque vinto. Già perché la sua fama è cresciuta a dismisura e la sua identità ora è ben definita. LDA e Gigi D’alessio-AltranotiziaLDA ha fatto un percorso davvero importante nel talent show di Maria che lo ha in primis cambiato e maturato ma ha anche dato la possibilità al giovane di farsi conoscere. Inizialmente il cantante ebbe qualche momento no che però è servito a strutturarlo e a raggiungere il risultato che tutti possiamo ammirare oggi. Suoospite da Maurizio Costanzo ha rivelato l’ammirazione e la ...

Advertising

zazoomblog : LDA vuota il sacco: il rapporto col padre Gigi D’Alessio dopo Amici - #vuota #sacco: #rapporto #padre - chriematti_19 : RT @lelefess: “tuo padre quest’anno nemmeno gli auguri di Natale mi ha fatto” “questa è maleducazione però” LUCA TU SARAI x SEMPRE FAMOSO c… - Nunzietto95 : @Katia15106318 Ma per loro ogni scusa è buona per controllare tutto quello che fanno gli altri, invece di controlla… - wizavengers : Ma Alessandro Rina in arte Alex Wyse ora che è uscito, ha capito di essere un bandito con Sissi, sposato con Cosmar… - saramarra27 : RT @smarginandomi: una vekkia sul gruppo fb mi ha ispirata quindi eccoci qui a 7 mesi col padre a 24 anni col figlio molto debole x questa… -