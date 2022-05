Incidente sulla Cassia, scontro moto-camion: strada chiusa, traffico in tilt (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ancora un Incidente a Roma, questa volta sulla Cassia, all’altezza del km 20,500 in località ‘La Storta’. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un mezzo pesante e una moto. Incidente sulla Cassia tra camion e moto Come anticipato, nell’Incidente sono rimasti coinvolti due mezzi: un camion e una moto. Un impatto violento che ha causato il ferimento del centauro. Al momento, non si conoscono le sue condizioni di salute e non sono note le dinamiche esatte che hanno portato allo scontro pochi minuti fa. strada chiusa all’altezza di Cassia Bis Quello che è certo è che il transito è temporaneamente interdetto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ancora una Roma, questa volta, all’altezza del km 20,500 in località ‘La Storta’. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un mezzo pesante e unatraCome anticipato, nell’sono rimasti coinvolti due mezzi: une una. Un impatto violento che ha causato il ferimento del centauro. Al momento, non si conoscono le sue condizioni di salute e non sono note le dinamiche esatte che hanno portato allopochi minuti fa.all’altezza diBis Quello che è certo è che il transito è temporaneamente interdetto ...

