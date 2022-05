(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Questo è un Draghi bis”. Cioè? “Dopo il Quirinale, il premier ha perso la presa che aveva sulla maggioranza, e dunque si è aperta un’altra fase. Un po’ si balla e un po’ si va avanti, per via dell...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Lucascarabelli : @HoaraBorselli Gli USA sono alla frutta: da un puttaniere con la polentina in testa ad un rincoglionito pasticcione… - roirobonnsm : @CarloCalenda Attenzione che a parlare di utilità dei politici potrebbe essere molto esilarante : citiamone alcuni… - romanomazzoni : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni letta di maio conte e renzi sono scandalosi - Paolo78128 : RT @Rog_2: Niente paura! È già pronto un fantastico governo Letta - Conte - Bersani - Di Maio che farà letteralmente rifiorire questo Paese… - Rog_2 : Niente paura! È già pronto un fantastico governo Letta - Conte - Bersani - Di Maio che farà letteralmente rifiorire… -

Il Foglio

Segnali più cauti sono stati lanciati ieri anche dal ministro degli Esteri Luigi Di: 'Bisogna ...molti dubbi sulla praticabilità di un'operazione militare come quella prospettata ieri da. '...Da Disul tema armi arriva solo una puntualizzazione : "Fino ad ora tutto il sostegno che ... Il segretario del Pd Enrico, invece, non entra nel confronto ma prova a spostare l'asse della ... Di Maio e Letta alludono a nuove armi all'Ucraina. Conte ribadisce "no al quarto invio" Il segretario del Pd preoccupato dalle intenzioni del capo del M5s. Intanto il ministro degli Esteri dice che la guerra sarà lunga ...Una missione «militare umanitaria» per recuperare il grano bloccato nel porto di Odessa e distribuirlo ai Paesi del sud del mondo. A rilanciare l’idea di un’operazione ...