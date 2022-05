Berlinguer: Letta, 'sua eredità è parte di noi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Voglio concludere questa nostra giornata con una nostra riflessione in casa nostra, guardo Fornaro e altri che sono venuti qui ed è casa nostra". Così Enrico Letta ha iniziato il suo intervento alla cerimonia promossa dalla Fondazione guidata da Gianni Cuperlo e dal gruppo Pd della Camera per i 100 anni della nascita di Enrico Berlinguer. Berlinguer, ha detto il segretario del Pd, "ha dato dei semi, ha dato dei frutti, che sono ancora qui e sono parte del nostro lavoro collettivo. Quei semi danno dei frutti che ancora oggi hanno degli effetti perchè svolgono un ruolo anche nei confronti di chi viene da un'altra storia: io sono influenzato profondamente da quelle idee, da quei valori, da quel modo di interpretare la politica, con sobrietà, rispetto. E' importante che si sia orgogliosi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Voglio concludere questa nostra giornata con una nostra riflessione in casa nostra, guardo Fornaro e altri che sono venuti qui ed è casa nostra". Così Enricoha iniziato il suo intervento alla cerimonia promossa dalla Fondazione guidata da Gianni Cuperlo e dal gruppo Pd della Camera per i 100 anni della nascita di Enrico, ha detto il segretario del Pd, "ha dato dei semi, ha dato dei frutti, che sono ancora qui e sonodel nostro lavoro collettivo. Quei semi danno dei frutti che ancora oggi hanno degli effetti perchè svolgono un ruolo anche nei confronti di chi viene da un'altra storia: io sono influenzato profondamente da quelle idee, da quei valori, da quel modo di interpretare la politica, con sobrietà, rispetto. E' importante che si sia orgogliosi di ...

