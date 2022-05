Vaiolo scimmie: dg Welfare, 'nessun caso in Lombardia' (Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. (Adnkronos) - La Direzione generale Welfare esclude al momento la presenza di casi di Vaiolo delle scimmie in Lombardia. "Alcuni possibili casi segnalati hanno infatti dato tutti esito negativo alle analisi svolte per ricercare la presenza del materiale genetico (Dna) del virus", spiega una nota. Regione Lombardia ha attivato il proprio sistema di monitoraggio per vigilare sulla possibilità che emergano casi. Sono stati individuati come laboratori e centri di riferimento l'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano e l'Irccs San Matteo di Pavia. Il software delle malattie infettive è stato aggiornato per consentire la segnalazione del Vaiolo delle scimmie dai medici di medicina generale o pediatra di libera scelta. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Milano, 24 mag. (Adnkronos) - La Direzione generaleesclude al momento la presenza di casi didellein. "Alcuni possibili casi segnalati hanno infatti dato tutti esito negativo alle analisi svolte per ricercare la presenza del materiale genetico (Dna) del virus", spiega una nota. Regioneha attivato il proprio sistema di monitoraggio per vigilare sulla possibilità che emergano casi. Sono stati individuati come laboratori e centri di riferimento l'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano e l'Irccs San Matteo di Pavia. Il software delle malattie infettive è stato aggiornato per consentire la segnalazione deldelledai medici di medicina generale o pediatra di libera scelta.

