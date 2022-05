Una Vita anticipazioni: è tutto già combinato! (Di martedì 24 maggio 2022) Una Vita anticipazioni, è tutto già combinato: una grandissima sorpresa per lei, ecco le anticipazioni shock per la soap spagnola di Canale 5. L’amore protagonista delle prossime puntate di Una Vita; come abbiamo visto, Natalia è sempre più vicina a Felipe, mentre Genoveva prepara un piano per farlo soffrire. tutto combinato: ecco cosa succede (foto: Mediaset Play).Intanto, Alodia ha confessato ai Dominguez di aspettare un figlio da Ignacio, che è sempre lontano da casa; ma se la domestica è stata rassicurata da Bellita e José, ora avrà un altro problema di cui occuparsi. Una Vita anticipazioni, è tutto già combinato! Le anticipazioni di martedì 24 maggio Da quando ha scoperto di ... Leggi su formatonews (Di martedì 24 maggio 2022) Una, ègià combinato: una grandissima sorpresa per lei, ecco leshock per la soap spagnola di Canale 5. L’amore protagonista delle prossime puntate di Una; come abbiamo visto, Natalia è sempre più vicina a Felipe, mentre Genoveva prepara un piano per farlo soffrire.combinato: ecco cosa succede (foto: Mediaset Play).Intanto, Alodia ha confessato ai Dominguez di aspettare un figlio da Ignacio, che è sempre lontano da casa; ma se la domestica è stata rassicurata da Bellita e José, ora avrà un altro problema di cui occuparsi. Una, ègiàLedi martedì 24 maggio Da quando ha scoperto di ...

