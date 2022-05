"Un dolore insopportabile". Si uccide alla vigilia del funerale della moglie (Di martedì 24 maggio 2022) Giovanna Vanin è morta un malore lo scorso venerdì. Il marito, Luca Sirmionato, si è tolto la vita alla vigilia del funerale. Gli amici: "Vivevano in simbiosi" Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Giovanna Vanin è morta un malore lo scorso venerdì. Il marito, Luca Sirmionato, si è tolto la vitadel. Gli amici: "Vivevano in simbiosi"

