Steven Zhang: “È stata una stagione bellissima” (Di martedì 24 maggio 2022) Steven Zhang commenta la stagione appena conclusa Il presidente dell’Inter Steven Zhang, a margine della stagione appena conclusasi ha parlato ai microfoni di InterTV, dove ha tracciato un bilancio della stagione. Presidente si è conclusa una stagione emozionante e ricca di soddisfazione per l’Inter e per tutti i tifosi nerazzurri. “È stata una stagione bellissima nella quale abbiamo aggiunto due trofei alla nostra bacheca e siamo andati avanti anche a livello internazionale in Champions League, qualificandoci agli ottavi di finale dopo tanto tempo. Allo stesso tempo, purtroppo, non siamo riusciti a vincere lo Scudetto, ma abbiamo combattuto fino in fondo. Faccio ovviamente le congratulazioni al ... Leggi su intermagazine (Di martedì 24 maggio 2022)commenta laappena conclusa Il presidente dell’Inter, a margine dellaappena conclusasi ha parlato ai microfoni di InterTV, dove ha tracciato un bilancio della. Presidente si è conclusa unaemozionante e ricca di soddisfazione per l’Inter e per tutti i tifosi nerazzurri. “Èunanella quale abbiamo aggiunto due trofei alla nostra bacheca e siamo andati avanti anche a livello internazionale in Champions League, qualificandoci agli ottavi di finale dopo tanto tempo. Allo stesso tempo, purtroppo, non siamo riusciti a vincere lo Scudetto, ma abbiamo combattuto fino in fondo. Faccio ovviamente le congratulazioni al ...

Advertising

Inter : ??? 'Un'unica squadra con i nostri tifosi, uniti per continuare a vincere'. Il messaggio del Presidente Steven Zhang… - FBiasin : Steven #Zhang: “La prossima stagione? Dobbiamo sicuramente essere molto competitivi, anche più di prima. L’obiettiv… - DiMarzio : .@Inter | Il presidente Steven #Zhang commenta la stagione appena conclusa e fissa gli obiettivi per la prossima - NicolsDuarteSe2 : RT @Inter: ??? 'Un'unica squadra con i nostri tifosi, uniti per continuare a vincere'. Il messaggio del Presidente Steven Zhang tra presente… - CiaCecy : RT @DiMarzio: .@Inter | Il presidente Steven #Zhang commenta la stagione appena conclusa e fissa gli obiettivi per la prossima https://t.… -