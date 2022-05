”Siamo Casamonica, non hai scampo”: lo pestano in strada e gli tagliano l’orecchio con un coltello (Di martedì 24 maggio 2022) Roma. Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto irruzione nelle loro abitazioni ed hanno applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due individui: C.G. classe 2001 e C.A. classe 2003. Due giovanissimi, eppure gravemente indiziati di essere gli autori dell’ aggressione avvenuta nella serata dello scorso 17 aprile in Via Flavia Demetria – zona Romanina – ai danni di un cittadino egiziano. Dopo l’aggressione la vittima ha riportato un trauma cranio-facciale, contusioni multiple e la recisione della porzione superiore del padiglione auricolare destro. Aggressione e pestaggio violento in strada: ”Apparteniamo ai Casamonica” Ma c’è anche l’aggravante di aver messo in atto il metodo mafioso, ostentando la propria appartenenza al “clan Casamonica” ed utilizzando modalità tali da richiamare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 maggio 2022) Roma. Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto irruzione nelle loro abitazioni ed hanno applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due individui: C.G. classe 2001 e C.A. classe 2003. Due giovanissimi, eppure gravemente indiziati di essere gli autori dell’ aggressione avvenuta nella serata dello scorso 17 aprile in Via Flavia Demetria – zona Romanina – ai danni di un cittadino egiziano. Dopo l’aggressione la vittima ha riportato un trauma cranio-facciale, contusioni multiple e la recisione della porzione superiore del padiglione auricolare destro. Aggressione e pestaggio violento in: ”Apparteniamo ai” Ma c’è anche l’aggravante di aver messo in atto il metodo mafioso, ostentando la propria appartenenza al “clan” ed utilizzando modalità tali da richiamare ...

