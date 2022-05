Maurizio Costanzo diretto su Alessia Marcuzzi: “Di sicuro lei …” (Di martedì 24 maggio 2022) E’ trascorso circa un anno da quando la celebre conduttrice italiana Alessia Marcuzzi tramite una lettera ha annunciato a tutti i suoi fan l’intenzione di lasciare dopo moltissimi anni Mediaset e di volersi prendere una pausa dal mondo della televisione. Una notizia questa che ha gettato parecchie persone nello sconforto, ma ecco che nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla celebre conduttrice. E nello specifico secondo quanto affermato da un famoso conduttore la Marcuzzi potrebbe presto tornare in televisione. Ma, cosa c’è di vero in queste parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Alessia Marcuzzi lontana dalla televisione da un anno Alessia Marcuzzi può essere considerata una delle conduttrici televisive più apprezzate dai telespettatori di ogni ... Leggi su baritalianews (Di martedì 24 maggio 2022) E’ trascorso circa un anno da quando la celebre conduttrice italianatramite una lettera ha annunciato a tutti i suoi fan l’intenzione di lasciare dopo moltissimi anni Mediaset e di volersi prendere una pausa dal mondo della televisione. Una notizia questa che ha gettato parecchie persone nello sconforto, ma ecco che nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla celebre conduttrice. E nello specifico secondo quanto affermato da un famoso conduttore lapotrebbe presto tornare in televisione. Ma, cosa c’è di vero in queste parole? Facciamo un po’ di chiarezza.lontana dalla televisione da un annopuò essere considerata una delle conduttrici televisive più apprezzate dai telespettatori di ogni ...

