Mascherine in classe | Sasso | “Follia ideologica di Speranza La decisione non ha più basi scientifiche”

"Siamo all'Aquila e oggi ci sono più di 32 gradi, lo stesso bambino che in quinta elementare è costretto, dalla Follia ideologica del ministro Speranza, a indossare una mascherina, poi uscendo da scuola, andando in palestra, al cinema o in pizzeria non è obbligato".

matteosalvinimi : Interrogazione urgente al ministro Speranza: quali sono le ragioni scientifiche che costringono studenti e insegnan… - ricpuglisi : Il valore educativo delle mascherine in classe? È un libro di Orwell? - borghi_claudio : Scuola: Sasso, togliere obbligo mascherine in classe - Cronaca - ANSA - EffeScudata : @HoaraBorselli Beh dai, dalle mascherine in classe a Blanco. I grandi reportage di Hoara Borselli. - graaf63 : RT @VittorioBanti: Chi sta portando avanti la battaglia per togliere le mascherine agli studenti? La @LegaSalvini no, che abbiamo visto tu… -