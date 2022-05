Marco Civoli lascia la tv : “Spazio ai giovani” (Di martedì 24 maggio 2022) Lo storico giornalista di Rai Sport, Marco Civoli, saluta dopo 34 anni di carriera. L’annuncio durante l’ultima puntata de La Domenica Sportiva. Marco Civoli, il commentatore dei Mondiali 2006 La decisione era già stata presa e con la conclusione del campionato di calcio 2021-2022, il conduttore ha colto l’occasione per salutare in diretta televisiva. 34 anni di carriera di cui la metà passati nella televisione pubblica, Marco Civoli è stato tra le tante cose anche la voce che ci ha accompagnato nell’impresa azzurra dei Mondiali di Calcio 2006. Come dimenticare quando commosso disse la celebre frase “il cielo è azzurro sopra Berlino”, una carriera encomiabile iniziata nel 1988 da inviato e giunta a destinazione con la nomina a vicedirettore di Raisport nel 2014 per due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Lo storico giornalista di Rai Sport,, saluta dopo 34 anni di carriera. L’annuncio durante l’ultima puntata de La Domenica Sportiva., il commentatore dei Mondiali 2006 La decisione era già stata presa e con la conclusione del campionato di calcio 2021-2022, il conduttore ha colto l’occasione per salutare in diretta televisiva. 34 anni di carriera di cui la metà passati nella televisione pubblica,è stato tra le tante cose anche la voce che ci ha accompagnato nell’impresa azzurra dei Mondiali di Calcio 2006. Come dimenticare quando commosso disse la celebre frase “il cielo è azzurro sopra Berlino”, una carriera encomiabile iniziata nel 1988 da inviato e giunta a destinazione con la nomina a vicedirettore di Raisport nel 2014 per due ...

