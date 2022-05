L’Italia (l’Ue) e il Golfo. Quale futuro secondo Ardemagni e Varvelli (Di martedì 24 maggio 2022) Con la guerra in Ucraina il Golfo ha acquisito una nuova centralità per l’Europa e in questo quadro gli Emirati Arabi Uniti, ora guidati da Mohammed Bin Zayed dopo la morte dello Sceicco Khalifa Bin Zayed al Nahyan, possono essere il paese con cui riprendere le relazioni dopo la crisi dell’ultimo anno. Di questo e di altri temi che riguardano Europa e Golfo nell’era di MBZ si è discusso oggi durante il Live Talk di Decode39 coordinato dal giornalista di Formiche.net, Emanuele Rossi che nella sua introduzione è intervenuto su quali possono essere, per l’Europa e per L’Italia, gli scenari futuri che possiamo aspettarci ad Abu Dhabi rispetto alla regione del Mediterraneo allargato. “Abbiamo visto anche il documento di partnership strategica tra Ue e Golfo e la notizia di una potenziale visita di Joe Biden a Riad che in ... Leggi su formiche (Di martedì 24 maggio 2022) Con la guerra in Ucraina ilha acquisito una nuova centralità per l’Europa e in questo quadro gli Emirati Arabi Uniti, ora guidati da Mohammed Bin Zayed dopo la morte dello Sceicco Khalifa Bin Zayed al Nahyan, possono essere il paese con cui riprendere le relazioni dopo la crisi dell’ultimo anno. Di questo e di altri temi che riguardano Europa enell’era di MBZ si è discusso oggi durante il Live Talk di Decode39 coordinato dal giornalista di Formiche.net, Emanuele Rossi che nella sua introduzione è intervenuto su quali possono essere, per l’Europa e per, gli scenari futuri che possiamo aspettarci ad Abu Dhabi rispetto alla regione del Mediterraneo allargato. “Abbiamo visto anche il documento di partnership strategica tra Ue ee la notizia di una potenziale visita di Joe Biden a Riad che in ...

