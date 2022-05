Ignazio Moser, gli auguri speciali per l’ex calciatore (Di martedì 24 maggio 2022) Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha voluto fare gli auguri all’amico Nicola Ventola: la simpatica storia sui social di Ignazio Moser Ignazio Moser non dimentica il compleanno dell’amico Nicola Ventola, ex calciatore di Inter, Atalanta e Torino. Lo storico attaccante del club milanese, per il quale Nacho fa il tifo, da qualche tempo si è trasferito a Milano, dove spesso e volentieri incontra appunto il figlio d’arte, con il quale è nato un rapporto molto curioso. Oggi Ventola compie 44 anni e ovviamente il suo amico non ha risparmiato gli auguri, anche in versione simpatica come mostrato a tutti su Instagram: “auguri Nicolina del mio cuore” – ha scritto Moser sui social immortalando l’ex centravanti alle prese con un ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022) Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha voluto fare gliall’amico Nicola Ventola: la simpatica storia sui social dinon dimentica il compleanno dell’amico Nicola Ventola, exdi Inter, Atalanta e Torino. Lo storico attaccante del club milanese, per il quale Nacho fa il tifo, da qualche tempo si è trasferito a Milano, dove spesso e volentieri incontra appunto il figlio d’arte, con il quale è nato un rapporto molto curioso. Oggi Ventola compie 44 anni e ovviamente il suo amico non ha risparmiato gli, anche in versione simpatica come mostrato a tutti su Instagram: “Nicolina del mio cuore” – ha scrittosui social immortalandocentravanti alle prese con un ...

Advertising

361_magazine : Ignazio Moser e gli auguri speciali per un ex calciatore - Imsherlocked99 : @sessanticuori Ignazio MOSER ha appena pronunciato il mio nome AHAHHAA MI PISCIOOOOO - IsolaDeiFamosi : CI SIAMO! La quattordicesima puntata di #IsolaParty è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Ignazio Moser e Valen… - MedInfinityIT : CI SIAMO! La quattordicesima puntata di #IsolaParty è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Ignazio Moser e Valen… - Danylollo11 : #fairylu comunque Ignazio Moser potevi invitare anche questo cagnolone … almeno x veder le loro reazioni …L’ABC ti… -