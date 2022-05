Guendalina Tavassi, l’ex marito Umberto D’Aponte esce dal carcere. Lei torna in Italia (Di martedì 24 maggio 2022) l’ex marito di Guendalina Tavassi Umberto D’Aponte esce dal carcere. La naufraga sceglie di tornare in Italia Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, esce dal carcere. A comunicarlo la sorella ed ex cognata della naufraga romana con un post su Instagram: “Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice” – dichiara Mary entusiasta. Intanto, a poche ore dalla notizia, Guendalina Tavassi sceglie di rientrare in Italia interrompendo il percorso da naufraga ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022)didal. La naufraga sceglie dire in, exdidal. A comunicarlo la sorella ed ex cognata della naufraga romana con un post su Instagram: “Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice” – dichiara Mary entusiasta. Intanto, a poche ore dalla notizia,sceglie di rientrare ininterrompendo il percorso da naufraga ...

