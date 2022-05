GPS prima fascia sostegno: quando la laurea dà punteggio. FAQ ufficiale del Ministero (Di martedì 24 maggio 2022) Aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. Nuova FAQ ufficiale del Ministero in merito alla compilazione della domanda. Si tratta di un chiarimento molto atteso su cui nelle scorse ore la redazione di Orizzonte Scuola aveva scritto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 maggio 2022) Aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. Nuova FAQdelin merito alla compilazione della domanda. Si tratta di un chiarimento molto atteso su cui nelle scorse ore la redazione di Orizzonte Scuola aveva scritto. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Graduatorie GPS 2022/24, assunti con prima fascia nel 2021 possono presentare istanza. Come? - sery_s : @lordbacio Non ho parole... Al mio primo inserimento in GPS temevo di non riuscirci perché leggevo commenti di inse… - orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022/24, assunti con prima fascia nel 2021 possono presentare istanza. Come? - AniefTorino : Precari, GPS: docenti in prima fascia se i titoli sono conseguiti entro il prossimo 20 luglio, anche senza riconosc… - infoitinterno : Concorso ordinario infanzia primaria, ecco la prima GRADUATORIA. 3 punti per le GPS ed ecco come avverranno le immi… -