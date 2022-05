Corte dei conti Ue | contro le frodi ai fondi europei occorre fare di più

Advertising

rulajebreal : Tutti i video dei massacri/atrocità/testimonianze in ???? sono prove raccolte che un giorno saranno usati nel process… - ABlackSwan9 : RT @OizaQueensday: Nel frattempo, la Corte Europea dei Diritti Umani ha stabilito che il governo ucraino deve, con effetto immediato, liber… - GalassiRoberto : @matteorenzi Io penso che sei riuscito a battere tutti come l’italiano più schifato dello stivale. Presto finirai d… - Livio15605215 : RT @RubiuAntonello2: Ma la corte dei conti(forse fasulli) a che cavolo serve,ove li pigliano i millioni da inviare ha elargire mancie ad a… - RubiuAntonello2 : Ma la corte dei conti(forse fasulli) a che cavolo serve,ove li pigliano i millioni da inviare ha elargire mancie a… -

Quotidiano Sanità

La Federazione nazionale della stampa italiana, infatti, ha ricordato il monito dellaeuropeadiritti dell'uomo sul fatto che "gli effetti di ingerenze di questo tipo nell attività di chi ......quellepiedi, possono rappresentare un primo campanello d'allarme, un sintomo vero e proprio che dovrebbe portare chi se ne accorge a recarsi del medico a chiedere un consulto. Che sianoo ... Inail. Gestione 2020 in attivo promossa dalla Corte dei conti Il caso di Report è l’ultimo di una serie: quando le notizie sono sgradite, giudici e politici vogliono scoprire chi le ha rivelate. Non per scoprire eventuali reati, ma per rendere impossibile il gio ...La corte di Cassazione ha dato ragione all'uomo che, dopo i due "no" della figlia ad assunzioni a tempo indeterminato, aveva smesso di versarle il denaro ...