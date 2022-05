Camila Giorgi-Zhang oggi, Roland Garros 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di martedì 24 maggio 2022) Manca sempre meno all’esordio di Camila Giorgi al Roland Garros 2022. oggi l’azzurra classe 1991 (testa di serie n.28) affronterà la cinese Shuai Zhang (n.41 del ranking) in un match che metterà in palio il secondo turno contro la vincente dell’incontro tra la kazaka Yulia Putintseva e la rumena Maria Bara Irina. Sia Giorgia sia Zhang non stanno attraversando un bel momento. L’italiana arriva infatti a questa partita dopo ben sette sconfitte consecutive nel circuito WTA, mentre la cinese è reduce da ben cinque battute d’arresto negli ultimi sei incontri. Tra le due c’è soltanto un precedente: risale al WTA di Seoul del 2016, quando a vincere fu l’attuale numero 41 al mondo con un netto 6-2 6-4. La partita tra Camila ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Manca sempre meno all’esordio diall’azzurra classe 1991 (testa di serie n.28) affronterà la cinese Shuai(n.41 del ranking) in un match che metterà in palio il secondo turno contro la vincente dell’incontro tra la kazaka Yulia Putintseva e la rumena Maria Bara Irina. Siaa sianon stanno attraversando un bel momento. L’italiana arriva infatti a questa partita dopo ben sette sconfitte consecutive nel circuito WTA, mentre la cinese è reduce da ben cinque battute d’arresto negli ultimi sei incontri. Tra le due c’è soltanto un precedente: risale al WTA di Seoul del 2016, quando a vincere fu l’attuale numero 41 al mondo con un netto 6-2 6-4. La partita tra...

Advertising

CamiGiorgi_fan : Roland Garros - OOP martedi 24 maggio Camila Giorgi vs Shuai Zhang Quarto match del court 14 - menealomenealo : and Camila Giorgi?? - turchettitg2 : @PolitiAntonella @stebaraz Ma è fuoriluogo perché si tratta di giornalisti, o perché si tratta di una donna premier… - newsfresche : RT @OA_Sport: #RG2022 Incroci complicati per le azzurre a Parigi: scopriamo quale percorso affronteranno Giorgi e compagne - infoitsport : Roland Garros 2022, il sorteggio delle italiane. Camila Giorgi esordisce contro Zhang Shuai -