Bucha, scontro tra Capezzone e Capuozzo. “Hai parlato di messinscena, vergogna”. E l’altro nega (Di martedì 24 maggio 2022) Acceso scontro tra Daniele Capezzone e Toni Capuozzo sui massacri di Bucha. Sull’episodio Toni Capuozzo fu tra i primi ad esprimere perplessità. “Quando tu uccidi una persona con un colpo alla tempia – disse – fin quando il cuore continua a battere è una pozza di sangue. Ne avete viste vicino a questi corpi? Io li ho visti come sono i cadaveri dopo qualche giorno. Queste vittime sono in strada da tre settimane? Non sarebbero in quelle condizioni!”. Così disse in tv il giorno stesso in cui furono denunciati al mondo gli orrori compiuti a Bucha, sobborgo di Kiev. Capuozzo insomma sposò la stessa tesi del Cremlino, che parlava di “messinscena” organizzata con attori o manichini adagiati per le strade per dare l’impressione di un massacro di civili ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022) Accesotra Danielee Tonisui massacri di. Sull’episodio Tonifu tra i primi ad esprimere perplessità. “Quando tu uccidi una persona con un colpo alla tempia – disse – fin quando il cuore continua a battere è una pozza di sangue. Ne avete viste vicino a questi corpi? Io li ho visti come sono i cadaveri dopo qualche giorno. Queste vittime sono in strada da tre settimane? Non sarebbero in quelle condizioni!”. Così disse in tv il giorno stesso in cui furono denunciati al mondo gli orrori compiuti a, sobborgo di Kiev.insomma sposò la stessa tesi del Cremlino, che parlava di “” organizzata con attori o manichini adagiati per le strade per dare l’impressione di un massacro di civili ...

