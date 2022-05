Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 16:30 (Di lunedì 23 maggio 2022) Viabilità DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 16.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRUDENZA SULLA A1 Roma FIRENZE DOVE A CAUSA DI LAVORI E’ PRESENTE PERSONALE SU STRADA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma. CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI. E SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, FORTEMENTE RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA METRO B B1 PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GARBATELLA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022)DEL 23 MAGGIOORE 16.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA SULLA A1FIRENZE DOVE A CAUSA DI LAVORI E’ PRESENTE PERSONALE SU STRADA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE. CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI. E SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, FORTEMENTE RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA METRO B B1 PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GARBATELLA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral

