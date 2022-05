Venezia | Caldara | “Dispiace per come è andata | potevamo fare di più Spero di trovare continuità”

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Caldara: 'La retrocessione è colpa nostra' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Caldara: 'La retrocessione è colpa nostra' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VENEZIA - Caldara: 'La retrocessione è colpa nostra' - napolimagazine : VENEZIA - Caldara: 'La retrocessione è colpa nostra' - apetrazzuolo : VENEZIA - Caldara: 'La retrocessione è colpa nostra' -

Dove non arriva il portiere finlandese, èa immolarsi (su Joao Pedro al 77' e all'82'). Nandez tenta al 94' il miracolo sull'unica uscita a vuoto di Maenpaa, ma non basta. Arriva la ...- Cagliari 0 - 0(3 - 5 - 2) : Maenpaa;, Svoboda, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj (dal 10 st Fiordilino), Peretz (dal 44 st Leal), Ampadu, Haps; Cuisance (dal 28 st Tessmann), ...Contestazioni, cori ostili, rabbia e delusione. Si chiude mestamente l’avventura in Serie A del Venezia, già retrocesso matematicamente in Serie B e per il quale la partita con il Cagliari non ...Il centrale del Venezia, ma in prestito dal Milan, Mattia Caldara, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Cagliari che ha retrocesso i sardi in Serie B dove giocherà anche il Venezia nella ...